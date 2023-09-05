Почему я здесь? – Смольянинов не понял, зачем уехал за бугор

Глумившийся над Россией и сбежавший в Латвию бывший некогда актером иноагент Артур Смольянинов испытывает щемящую грусть, когда узнаёт о концертах коллег и фестивалях в Москве.
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