Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Ушаков
    А может этому ублюдку в сартире не бумажку потребовать, а смерти? Пора за его преступления«В НАТО боятся, к...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Всё правильно и  саксы это понимают, но они  торгаши, а кто теперь будет покупать  их изделие, которое горит, как и в...Лондон оплакивает...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Как выразилась однажды "железная" леди, Маргарет Тэтчер (весьма не любимая мною дама) - если плюнуть в Россию, - она ...«Владимир Путин н...

Почему я здесь? – Смольянинов не понял, зачем уехал за бугор

Почему я здесь? – Смольянинов не понял, зачем уехал за бугор

Глумившийся над Россией и сбежавший в Латвию бывший некогда актером иноагент Артур Смольянинов испытывает щемящую грусть, когда узнаёт о концертах коллег и фестивалях в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх