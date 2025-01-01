Черноморский флот уничтожил 3 украинских катера за сутки - МО РФ сообщает

Черноморский флот России уничтожил три украинских безэкипажных катера в течение последних суток. Информацию об этом предоставило Министерство обороны Российской Федерации, подчеркивая успешные действия военнослужащих флота.
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