Apple Watch Series 4 пополнили список устаревших продуктов компании

Apple добавила часы Apple Watch Series 4 в список винтажных продуктов. Выпущенные в 2018 году, часы получили тогда более крупные дисплеи, тонкие ободки и более закругленные углы — серьезный редизайн Apple Watch.
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