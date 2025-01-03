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Политика как она есть

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Apple Watch Series 4 пополнили список устаревших продуктов компании

Apple Watch Series 4 пополнили список устаревших продуктов компании

Apple добавила часы Apple Watch Series 4 в список винтажных продуктов. Выпущенные в 2018 году, часы получили тогда более крупные дисплеи, тонкие ободки и более закругленные углы — серьезный редизайн Apple Watch.

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