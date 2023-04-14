Военное обозрение

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На старт… Внимание… Закон!!!

На старт… Внимание… Закон!!!

Итак, наши законодатели, как всегда, в огромной спешке, приняли новый закон о реестре военнослужащих и цифровой мобилизации.

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