Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Трагедия на Эвересте: снежный карниз обрушился под тяжестью альпинистов

Трагедия на Эвересте: снежный карниз обрушился под тяжестью альпинистов

Несколько человек сорвались в пропасть на Эвересте из-за образовавшейся пробки. Группа альпинистов, покорявшая высочайшую вершину мира, столкнулась с трагедией: снежный карниз, на котором они собрались, не выдержал их веса и обрушился.

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