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Всё о женщинах

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Россиянам назвали способ обезопаситься от поддельного алкоголя

Россиянам назвали способ обезопаситься от поддельного алкоголя

Сегодня подделывается абсолютно вся алкогольная продукция, но существует способ обезопасить себя от покупки контрафакта, рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

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