Россиянам назвали способ обезопаситься от поддельного алкоголя

Сегодня подделывается абсолютно вся алкогольная продукция, но существует способ обезопасить себя от покупки контрафакта, рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
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