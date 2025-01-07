Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Свердловской области

Использованы материалы: Скриншот видео Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения фургона Peugeot Boxer с легковым автомобилем Hyundai Solaris на 132-м километре трассы Екатеринбург – Серов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии