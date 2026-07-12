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Алексей Гасилин: «Если бы не гол Беллингема, итог мог быть совсем другим»

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре сборных Англии и Норвегии на ЧМ-2026.

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