Движение троллейбусов по Суворовском проспекту закрыто с 12 часов 26 октября из-за аварии на сетях коммуникаций

Оно возобновится после окончания ремонтных работ Как сообщила пресс-служба Горэлктротранса, из-за аварии на сетях коммуникаций закрывается движение троллейбусов № 5, 7, 11, 16 по Суворовскому проспекту возле дома 39.
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