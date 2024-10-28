Председатель Следственного комитета потребовал отчета о ситуации в Покровске-Уральском из-за нарушений природоохранного законодательства

В Екатеринбурге председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь обратился к ситуации в поселке Покровск-Уральский Свердловской области, где жители жалуются на нарушения природоохранного законодательства местным производством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии