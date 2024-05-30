В рекламах для семей предложили показывать не менее трех счастливых детей

В Госдуме уверены, что это должно побороть сформированный в обществе стереотип В Госдуме разработали законопроект о том, обязывающий в рекламе для семейной аудитории показывать не менее трех счастливых детей, пишет "Парламентская газета".
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