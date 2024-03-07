Raven Russia выставил на продажу бизнес-центры и складские комплексы в Петербурге

В Петербурге выставлено на продажу три БЦ и складской комплекс. Инвестиционная и строительная компания Raven Russia объявила о начале процесса поиска потенциальных покупателей на свои активы в Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии