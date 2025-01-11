Двойной под прессом: надо ли отказываться от кофе из-за высокой цены

Самый модный продукт последнего времени — кофе — стремительно дорожает во всем мире. Среди основных причин — неурожай в некоторых регионах, проблемы с транспортной доступностью, а также спрос, превышающий предложение.
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