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Царьград

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На Кубани превышена норма токсичных веществ в воздухе из-за сжигания рисовой соломы

На Кубани превышена норма токсичных веществ в воздухе из-за сжигания рисовой соломы

На территории Адыгеи концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ вследствие сжигания рисовой соломы обнаружили в воздухе над Краснодарским краем.

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