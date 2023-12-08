На Кубани превышена норма токсичных веществ в воздухе из-за сжигания рисовой соломы

На территории Адыгеи концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ вследствие сжигания рисовой соломы обнаружили в воздухе над Краснодарским краем.
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