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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

IT-специалист назвал мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

IT-специалист назвал мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич рассказал, какие приложения могут незаметно списывать деньги со счета пользователя и как от них избавиться.

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