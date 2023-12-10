IT-специалист назвал мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич рассказал, какие приложения могут незаметно списывать деньги со счета пользователя и как от них избавиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии