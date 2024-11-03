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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой». У него 10 очков в 12 играх

Форвард «Вегаса» отличился в матче с новым клубом НХЛ (4:3 ОТ).  В активе 24-летнего россиянина стало 10 (7+3) очков в 12 играх в сезоне при полезности «+2».

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