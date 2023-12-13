Лавров: ставка на санкционный блицкриг против экономики РФ полностью провалилась

Ставка на санкционный блицкриг против экономики Российской Федерации полностью провалилась. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель отечественного министерства иностранных дел.
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