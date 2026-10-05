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Газета.ру

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ТАСС: 51% россиян ежедневно принимает пищу в одиночестве

ТАСС: 51% россиян ежедневно принимает пищу в одиночестве

Больше половины жителей России едят в одиночестве каждый день. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом психологической поддержки «Ясно» и специалистами программы лояльности «X5 Клуб».

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