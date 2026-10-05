ТАСС: 51% россиян ежедневно принимает пищу в одиночестве

Больше половины жителей России едят в одиночестве каждый день. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом психологической поддержки «Ясно» и специалистами программы лояльности «X5 Клуб».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕК В США женщина уви...
- АА Мишустин назначил...
- КН В Свердловской об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым