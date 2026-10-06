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Царьград

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На Кубани 20 мигрантов оштрафованы, работодателям грозит до 800 тысяч

На Кубани 20 мигрантов оштрафованы, работодателям грозит до 800 тысяч

В Северском районе после проверок тепличных комплексов и бетонного завода к ответственности привлекли 11 граждан Узбекистана и Китая за незаконную работу, а ещё девять иностранцев — за нарушение режима пребывания.

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