Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Евгений Алексеенко
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"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

Депутат Матвеев, ссылаясь на полученные им данные МВД, сообщает, что, оказывается, у нас в стране насчитывается почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов и лишь 25% посещают детские сады и учебные заведения.

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