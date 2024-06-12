Путин заявил, что праздновать День России нужно, вспоминая об ее истории

Президент России Владимир Путин призвалпраздновать День России, вспоминая об ее истории. С этими словами он выступил на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год, передает ТАСС.
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