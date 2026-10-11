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Мешки писем, дежурства у школы — а потом боцман, режиссёр, биохимик: кем стали юные звёзды советского кино

Мешки писем, дежурства у школы — а потом боцман, режиссёр, биохимик: кем стали юные звёзды советского кино

Мешки писем, дежурства поклонников у школы, кадры, которые до сих пор помнят наизусть, — детские роли в советском кино сделали этих актёров узнаваемыми на всю страну.

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