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Шипачев об «Ак Барсе»: «Речь не о деньгах – хочется играть. А не как провел месяц: «Нет, мы тебя не меняем. Нет, мы тебя поменяем». Выгнать могут в любой момент»

– Долго ли шел выбор нового клуба? – У меня были разные варианты, и я не буду сейчас о них рассказывать.

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