В Челябинской области можно отправиться в тур по следам уральской золотой лихорадки

На Южном Урале в субботу стартует новый ретро-тур из Челябинска в Миасс. Участники путешествия смогут погрузиться в атмосферу XIX века, познакомиться с историей края, отобедать уральскими разносолами и потанцевать на балу.
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