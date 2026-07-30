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Царьград

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Даванков предложил налоговый вычет на нотариуса для одиноких родителей

Даванков предложил налоговый вычет на нотариуса для одиноких родителей

Депутаты "Новые люди" предложили налоговый вычет для одиноких родителей на нотариальные услуги. Проект, направленный в правительство РФ, предусматривает вычет по НДФЛ в размере нотариальных расходов в лимите 150 тысяч рублей за налоговый период.

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