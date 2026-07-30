Даванков предложил налоговый вычет на нотариуса для одиноких родителей

Депутаты "Новые люди" предложили налоговый вычет для одиноких родителей на нотариальные услуги. Проект, направленный в правительство РФ, предусматривает вычет по НДФЛ в размере нотариальных расходов в лимите 150 тысяч рублей за налоговый период.
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