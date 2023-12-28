15 интересных фото за кадром фильмов, которые расскажут вам о них много нового

"Свет, камера, мотор, начали!". Именно так мы представляем себе то, как происходит съемочный процесс фильма - требовательный человек сидит в режиссерском кресле и выкрикивает команды звукооператорам и актерам.
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