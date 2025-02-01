Александр Беглов: Сенатор Немцова оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа

Губернатор Петербурга прокомментировал высказывание чешского политика Чешский сенатор Мирослава Немцова на своей странице в соцсети призвала повторить блокаду Ленинграда времен Второй мировой войны, однако позднее удалила свое сообщение, пишет РИА Новости со ссылкой на RT International.
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