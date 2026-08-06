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Царьград

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«Империалистическая риторика»: Польша в ярости из-за идеи Украины переименовать ее города

«Империалистическая риторика»: Польша в ярости из-за идеи Украины переименовать ее города

Между Варшавой и Киевом разгорелся грандиозный скандал.Польское издание Fakt сообщило подробности. Группа депутатов Верховной рады во главе с Игорем Гузем выступила с инициативой переименовать на украинский лад польские города, в том числе Хелм и Пшемысль.

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