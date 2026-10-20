В январе 2027 года жители России будут отдыхать 16 дней и работать 15. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
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