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Ад и Израиль: сбежавшие из России иноагенты оказались между двух огней

Ад и Израиль: сбежавшие из России иноагенты оказались между двух огней

«Иноагент Галкин пытается найти приклад у винтовки» Для полноты картины того ада, что творится в Израиле, конечно, не хватает заявления нашего МИДа, о том, что Россия готова предоставить убежище соотечественникам, бегущим от войны.

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Комментарии
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АШ
Андрей Шурканцев
Все сбежавшие резко из Израиля ломанутся в Прибалтику.
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3 час.
Элина Морозова
И кому они там нужны? Концерты давать? Там население  в каждой в среднем по 2 млн.
Ответить
34 мин.

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