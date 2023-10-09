Ад и Израиль: сбежавшие из России иноагенты оказались между двух огней

«Иноагент Галкин пытается найти приклад у винтовки» Для полноты картины того ада, что творится в Израиле, конечно, не хватает заявления нашего МИДа, о том, что Россия готова предоставить убежище соотечественникам, бегущим от войны.
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