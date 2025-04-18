Юрий Ильинов

Переговоров не будет. Россия займет Киев, Одессу и Сумы – экс-аналитик ЦРУ Конфликт на Украине не закончится за столом переговоров. Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора». https://vkvideo.ru/video-66772954_456262841 «Россия не откажется от них. На самом деле Россия в итоге захватит еще больше. Я думаю, что в конечном итоге они захватят все: Днепропетровск, Сумы, они даже захватят Киев и Одессу, прежде чем все это закончится. И украинцы ничего не смогут с этим поделать. Знаете, вернемся к тому, что сказал Трамп, Байден мог бы это остановить, Зеленский мог бы это остановить. Эй, мистер Трамп, вы можете это остановить. Вы знаете, вы можете это остановить завтра. Отзовите своих советников, прекратите финансовую помощь. Но он этого не делает, он продолжает это позволять, чтобы война закончилась на поле боя. Она не закончится за столом переговоров», – заявил Джонсон.