Тренер Игнатьев заявил, что "Зенит" и "Спартак" разыграют золотые медали РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что трансферы Луиса Энрике и Ливая Гарсии, которые обошлись "Зениту" и "Спартаку" суммарно в €55 млн, являются яркой демонстрацией желания команд выиграть национальный чемпионат.
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