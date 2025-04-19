Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Мало того, что уже давно лезет изо всех щелей, он ещё и что-то заявляет! Зажирел, однако...Актер Дмитрий Наг...
  • Svetlana Kuzmina
    Санду стоит посмотреть на себя со стороны, тогда она поймёт, кем она является для собственного народа, а является она...Санду: Россия хоч...
  • Невидимка Невидимка
    Распродажа России продолжается, кто быстрее отхватит.Путин поручил утв...

"Черноморэнерго": вся Абхазия обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии

"Черноморэнерго": вся Абхазия обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии

Вся Абхазия обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии. Об этом сообщили в "Черноморэнерго". "В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена", - говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх