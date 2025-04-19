"Черноморэнерго": вся Абхазия обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии

Вся Абхазия обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии. Об этом сообщили в "Черноморэнерго". "В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена", - говорится в сообщении.
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