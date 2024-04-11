«По Соболеву обращались недавно два европейских клубов из топ-5 чемпионатов». Агент Галунов о форварде «Спартака» 

«Не думаю, что летом к Чалову будет большой интерес от европейских клубов. Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по другому российскому игроку — форварду «Спартака» Соболеву.
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