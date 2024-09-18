В посольстве РФ в Индонезии сообщили об условиях интеграции карты «Мир» 

Российская сторона надеется, что банки Индонезии смогут оперативно решить возникшую проблему, что, безусловно, приведет к увеличению потока туристов, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
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