Платежом скрашен: СФ одобрил ратификацию договоров о долгах Индии по кредитам

Совет Федерации на заседании в среду, 27 ноября, одобрил ратификацию трех договоров к международным соглашениям между РФ и Индией в целях реструктуризации задолженности Индии по кредитам, выданным ей Россией на строительство АЭС.
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