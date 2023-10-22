Автомобилисты просят ФАС и Минпромторг остановить беспредел дилеров

Размер комиссии автодилеров никак не регулируется.фото: pixabay.com/dbelkin--> Национальный автомобильный союз призвал власти повлиять на ситуацию с чрезмерно высокими комиссиями дилеров, которые никак не регулируются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии