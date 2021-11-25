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Власти сообщили о погибшем при пожаре в шахте Кузбасса

При пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб один человек, 43 пострадали. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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