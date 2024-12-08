Счета компании, в которой правнучка Чкалова держит долю, заблокировали

Счета компании в РФ, в которой у Дарьи Богдановой*, правнучки летчика-испытателя Валерия Чкалова, есть номинальная доля, оказались под блокировкой, сообщил второй учредитель фирмы Геннадий Волков агентству РИА Новости.
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