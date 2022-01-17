Всем по чайнику! Декупажные шедевры

Часто читаю в комментариях к декупажным публикациям "взяли вещь и испортили". Что поделать, адепты "дёшево и сердито" и "дорого богато" основательно подмочили репутацию у декупажа А меж тем это роскошная техника с безграничны и возможностями.
Часто читаю в комментариях к декупажным публикациям "взяли вещь и испортили". Что поделать, адепты "дёшево и сердито" и "дорого богато" основательно подмочили репутацию у декупажа А меж тем это роскошная техника с безграничны и возможностями.
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