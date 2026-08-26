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Украинцы в Германии зарабатывают на уровне беженцев из Сомали и Сирии

Украинцы в Германии зарабатывают на уровне беженцев из Сомали и Сирии

Граждане Украины, проживающие в Германии, получают медианную зарплату на уровне беженцев из Афганистана, Сирии и Сомали, сообщает газета Bild со ссылкой на данные федерального агентства по труду ФРГ за 2025 год.

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