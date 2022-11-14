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«Бостон» выиграл 9 домашних игр подряд – это новый рекорд клуба. У команды 14 побед в 16 матчах сезона

«Бостон» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд на домашнем льду. Команда тренера Джима Монтгомери обыграла «Ванкувер» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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