Yeni Şafak: Турция будет сбивать авиацию Израиля в случае помощи курдам в Сирии

Анкара донесла до Израиля, что будет сбивать израильские истребители в случае помощи курдам в Сирии.Турция предупредила Израиль о том, что начнет сбивать израильские истребители, если Тель-Авив поддержит курдов в Сирии, сообщило издание Yeni Şafak.