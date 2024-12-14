Yeni Şafak: Турция будет сбивать авиацию Израиля в случае помощи курдам в Сирии

Анкара донесла до Израиля, что будет сбивать израильские истребители в случае помощи курдам в Сирии.Турция предупредила Израиль о том, что начнет сбивать израильские истребители, если Тель-Авив поддержит курдов в Сирии, сообщило издание Yeni Şafak.
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