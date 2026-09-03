Йоханн Вадефуль закрыл консульство России, расторгнув договор

Александр Кинг осудил действия правительства ФРГ, закрывшего консульство России в Бонне и расторгнувшего договор с Русским домом в Берлине.
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