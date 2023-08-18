Ущерб от наводнения подсчитывают на сельхозугодьях Приморья

Муниципальные комиссии начали работу в наиболее пострадавших от паводка районах Приморского края. Специалистам предстоит оценить ущерб, нанесенный сельским угодьям тайфуном "Ханун", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.