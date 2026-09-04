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Аргументы и Факты

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Горит нефтебаза, проблемы с бензином и рейсами: в Сочи массовая атака БПЛА

Горит нефтебаза, проблемы с бензином и рейсами: в Сочи массовая атака БПЛА

В ночь на 4 сентября 2026 года курортный город Сочи и федеральная территория «Сириус» подверглись массированной атаке украинских БПЛА, обломки которых были обнаружены по нескольким адресам.

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