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Прозоров: Украина может пойти на новые провокации с вторжением на территорию РФ

Прозоров: Украина может пойти на новые провокации с вторжением на территорию РФ

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Киев может пойти на новые провокации с "вторжениями" на территорию России, чтобы попытаться набрать "хорошие карты" перед мирными переговорами.

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