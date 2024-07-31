Прокурор Астраханской области провел прием жителей Камызякского района с участием бизнес-уполномоченного по Астраханской области Наили Никитиной

18 июля 2024 года прокурор Астраханской области Сергей Фрост провел прием жителей Камызякского района совместно с Уполномоченными по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области на общественных началах.
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