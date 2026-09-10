Новый театральный сезон: откройте «Море океан» театра «Кашемир»

Сентябрь - время, когда театральная жизнь вспыхивает с новой силой: занавес поднимается, залы наполняются ожиданием, а воздух будто пропитан предвкушением открытий.
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