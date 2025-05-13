Кобахидзе призвал Трампа и Вэнса заговорить и внести ясность в отношения США и Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня, 13 мая, обратился с воззванием к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу прервать молчание и внести ясность в отношения между США и её «верным партнёром» — Грузией.